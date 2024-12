Milazzo, prendono il via domani le iniziative natalizie

StrettoWeb

Prendono il via domani – sabato 7 dicembre – le iniziative natalizie varate dall’Amministrazione comunale di Milazzo in collaborazione con la Pro loco Milae e l’associazione “Dietro le quinte” e il coordinamento dell’assessore alle attività produttive Angelo Maimone.

Alle 17 in piazza Duomo si terrà l’inaugurazione dei mercatini enogastronomici con uno show cooking e degustazione gratuita di panettoni a cura della federazione italiana pasticceria. Alle 18,30 letture per bambini in via Giacomo medici.

Sempre domani alle 18 invece nell’ex ritrovo Diana sarà inaugurata la mostra – concorso “Il miglior presepe 2024”, che verrà votato dai cittadini. Esposizione visitabile sino al 6 gennaio. Domenica 8 dicembre dalle 11 alle 17 in piazza Duomo laboratorio di biscotti per bambini a cura della Molly Like; alle 17,30 animazione in via Medici con Babbo Natale e a seguire zampognari itineranti. Alle 19 al Duomo concerto del violinista Marcello Ulfo.

