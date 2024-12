Milazzo, l’8 dicembre concerto Gospel al Teatro Trifiletti | INFO

StrettoWeb

L’8 Dicembre 2024 la magia della musica gospel arriva sul palco del Teatro Trifiletti di Milazzo con un concerto in occasione dei 30 anni dalla fondazione del Coro Polifonico “Ouverture”, uno dei cori polifonici più conosciuti e apprezzati della Sicilia, diretto dal M° Giovanni Mirabile, che dal 1994 raggruppa amanti della polifonia di tutte le età, e si caratterizza per un repertorio vasto e originale.

In oltre un quarto di secolo ha prima avvicinato alla polifonia e poi formato generazioni di musicisti, ponendosi inoltre come efficace divulgatore musicale e culturale nei confronti di un pubblico di appassionati e non: dalle sue fila sono usciti coristi che cantano tuttora come solisti o in formazioni prestigiose come il Coro Giovanile Siciliano, il Coro Giovanile Italiano e Mondiale, il Coro della Cappella Sistina.

Con centinaia di concerti in Sicilia e sul territorio nazionale, partecipazioni a rassegne internazionali, progetti inediti e originali, il coro “Ouverture” ha contribuito a diffondere un’immagine non stereotipata di questa formazione musicale. In occasione di questo evento verranno eseguiti dal coro brani dal pregnante significato come Happy day, un Medley da Sister Act, “I say a little prayer for you” di Aretha Franklin e l’intera messa gospel di Robert Ray, con band solisti e coro. Saranno infatti presenti membri della Jupas Band e come solisti: Annalisa Imbesi, Giusita Di Pietro e tanti altri.

Tra le realizzazioni più notevoli del Coro Polifonico Ouverture: due spettacoli con Giorgio Albertazzi; l’esibizione al teatro greco di Taormina (“Medea” di Cherubini, registrata in DVD) e al “Bellini” di Catania; ha all’attivo l’incisione di cinque cd, ha partecipato alle trasmissioni televisive Kilimangiaro (Rai3), La canzone di noi (TV2000) e nel 2022 per Italia’s Got Talent, vincendo anche nel corso degli anni numerosi premi a livello nazionale (Arezzo, Benevento, Polizzi, Paola, Caccamo).

L’arte del gospel, con le sue radici nel cuore della tradizione afroamericana, si unisce alla potenza delle voci corali in un concerto che saprà emozionare e coinvolgere il pubblico in un’atmosfera di energia pura, spiritualità e condivisione. I biglietti sono disponibili a un costo da 12€ a 30€ e, inoltre, dall’8 dicembre sarà possibile effettuare una riduzione sull’acquisto dei carnet dei biglietti. Per informazioni, abbonamenti e acquisto biglietti il numero di riferimento è 3516468734.

