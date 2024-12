Meteo Messina, le previsioni per oggi lunedì 2 dicembre

StrettoWeb

Nella giornata di Lunedì, Messina si troverà ad affrontare condizioni di meteo variabile, caratterizzate da piogge leggere e nubi sparse. Le previsioni meteo indicano un inizio di giornata piovoso, con temperature che si manterranno attorno ai 14°C. La copertura nuvolosa sarà significativa, con valori che raggiungeranno il 100% durante le prime ore della notte. Con il passare delle ore, si assisterà a un graduale miglioramento, anche se le piogge non si esauriranno del tutto.

Durante la notte, tra le 04:00 e le 06:00, Messina registrerà piogge leggere, con temperature che si attesteranno intorno ai 13,9°C. La velocità del vento sarà moderata, proveniente da Nord-Nord Ovest, con raffiche che potranno raggiungere i 18,2 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno all’80%, contribuendo a una sensazione di freschezza.

Con l’arrivo della mattina, le condizioni meteo inizieranno a cambiare. Dalle 07:00 in poi, si prevede un parziale diradamento delle nubi, con l’apparizione di nubi sparse. Le temperature saliranno leggermente, raggiungendo i 15°C entro le 09:00. Tuttavia, non mancheranno brevi episodi di pioggia leggera, specialmente intorno alle 10:00 e alle 11:00, con accumuli di pioggia che non supereranno i 0,14 mm.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano che le piogge continueranno a manifestarsi, seppur in modo più sporadico. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 14,6°C, con una copertura nuvolosa che si manterrà tra l’80% e l’83%. La velocità del vento rimarrà contenuta, con valori che non supereranno i 10 km/h.

Con l’arrivo della sera, si assisterà a un ulteriore miglioramento delle condizioni meteo. Le nubi sparse domineranno il cielo, con temperature che si attesteranno intorno ai 14°C. Le probabilità di pioggia diminuiranno, rendendo la serata più tranquilla rispetto al resto della giornata.

In conclusione, le previsioni meteo per Messina indicano un Lunedì caratterizzato da piogge leggere e nubi sparse, con temperature che si manterranno fresche. Nei giorni successivi, si prevede un miglioramento generale delle condizioni atmosferiche, con un aumento delle temperature e una diminuzione della copertura nuvolosa. Gli amanti del sole potranno finalmente godere di giornate più serene, mentre le piogge di Lunedì rappresenteranno un passaggio verso un clima più stabile.

V (km/h) Umidità Pressione 5 pioggia leggera +13.9° perc. +13.4° 0.18 mm 11.2 NNO max 16.7 Maestrale 79 % 1018 hPa 8 nubi sparse +14.7° perc. +14.1° prob. 8 % 9.5 NNO max 14.2 Maestrale 74 % 1019 hPa 11 pioggia leggera +14.9° perc. +14.4° 0.14 mm 10 NO max 13.6 Maestrale 75 % 1019 hPa 14 pioggia leggera +14.7° perc. +14.2° 0.14 mm 9.3 NNO max 12.4 Maestrale 76 % 1018 hPa 17 pioggia leggera +14.4° perc. +13.9° 0.1 mm 7.2 NNO max 10.8 Maestrale 75 % 1019 hPa 20 pioggia leggera +14.5° perc. +14° 0.11 mm 8.1 ONO max 12.1 Maestrale 75 % 1019 hPa 23 nubi sparse +13.7° perc. +13.2° prob. 32 % 9.4 O max 13.1 Ponente 77 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:00 e tramonta alle ore 16:37

