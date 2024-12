Messina, il TFS del personale scolastico oggetto di studio nelle scuole

StrettoWeb

Il 4 e il 5 dicembre scorso si sono svolti due incontri formativi inerenti alla tematica “Il TFS del personale scolastico”, organizzati e tenuti dall’Ufficio VII – Ambito Territoriale di Messina a favore del personale scolastico della provincia impegnato nell’eseguire le operazioni di calcolo e registrazione sull’applicativo dell’INPS dell’indennità che viene erogata al lavoratore nel momento in cui termina il rapporto di lavoro.

Gli incontri, sollecitati dal Dirigente dell’Ambito, Dott. Leon Zingales al fine di fornire al personale scolastico impegnato nelle procedure strumenti e conoscenze in materia di trattamento di fine servizio del personale d’appartenenza e al corretto utilizzo dell’applicativo INPS ‘Nuova Passweb’, si sono tenuti presso l’Istituto Antonello di Messina e l’Istituto Merendino di Brolo.

Gli Istituti scolastici, infatti, in qualità di enti datori di lavoro del proprio personale, sono chiamati a definire le pratiche relative al TFS.

Nei due giorni è stata offerta una formazione a 360 gradi sia dal punto di vista generale e normativo, ma anche attraverso lo studio di casi pratici che hanno coinvolto i presenti che più volte hanno effettuato interventi e posto quesiti specifici alla dott.ssa Roberta Crupi, funzionario responsabile dell’Ufficio pensioni dell’Ambito e a tutto il personale dell’Ufficio.

“Questi incontri – afferma il Dirigente dell’Ambito, dott. Zingales – hanno rappresentato un valido momento di condivisione e scambio di informazioni ed esperienze, in una prospettiva di dialogo aperto e di collaborazione, con l’intento precipuo di poter garantire un servizio sempre più efficiente e qualificato, in grado di poter garantire effettivamente i diritti del personale scolastico. Desidero ringraziare il personale dell’Ufficio, che ha tenuto gli incontri e le Dirigenti Laura Tringali e Maria Ricciardello per aver reso possibile questa iniziativa, mettendo a disposizione i locali scolastici, e per il prezioso contributo reso nell’accoglienza dei partecipanti”.

