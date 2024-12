Messina, sorpresa a rubare in un negozio: 43enne arrestata

StrettoWeb

Avrebbe cercato di rubare capi di abbigliamento e cosmetici vari da un noto negozio, nel centro di Messina. Questo è il motivo che ha portato all’arresto, da parte di una pattuglia di Carabinieri del Nucleo Radiomobile del capoluogo, di una 43enne, già nota alle Forze dell’Ordine, accusata del reato di furto aggravato. Il tutto si è verificato nella tarda mattinata di ieri 5 dicembre 2024. La donna sarebbe entrata nel negozio in pieno centro cittadino e, dopo aver prelevato cappelli, guanti e vari cosmetici per un valore di oltre 400 euro, li avrebbe riposti nella sua borsa per poi uscire senza pagare.

I suoi movimenti, però, non sono sfuggiti al personale addetto alla vigilanza che, dopo aver bloccato la donna all’uscita, ha chiamato il numero di emergenza 112 per allertare i Carabinieri che, poco dopo, sono giunti sul posto. I militari dell’Arma, dopo aver proceduto alla restituzione della refurtiva al legittimo proprietario, hanno condotto la donna in caserma, in stato di arresto. L’indagata si trova ora agli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.