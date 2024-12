Messina, ricevuto a palazzo Zanca il nuovo Comandante della Brigata Aosta

StrettoWeb

A pochi giorni dall’insediamento al Comando della Brigata Aosta, il Generale di Brigata Pasquale Spanó è stato ricevuto oggi, lunedì 2 dicembre 2024, a palazzo Zanca dal sindaco di Messina, Federico Basile in visita di cortesia, con il vicesindaco e assessore ai Rapporti con le Forze Armate Salvatore Mondello. Il Sindaco, nel dare il benvenuto al nuovo Comandante Spanò ha sottolineato l’importanza dell’impegno sinergico delle istituzioni e la rilevanza dell’attività propria della Brigata Aosta .“Attività che testimonia quanto l’Aosta, grande unità dell’Esercito Italiano – ha detto Basile – sia sempre pronta a collaborare in maniera sinergica a fianco dell’Amministrazione comunale attraverso interventi che i militari non hanno mai fatto mancare nei diversi ambiti, da situazioni di emergenza di protezione civile alla partecipazione e collaborazione alla vita sociale cittadina, considerato che la Brigata Aosta è cittadina onoraria di Messina, e quindi parte attiva e integrante del tessuto cittadino”.

Al termine del cordiale colloquio il Generale di Brigata Spanò, omaggiato dal sindaco Basile con il crest civico, ha confermato nel segno della continuità la volontà a proseguire questa sinergia di intenti anche per il futuro.

