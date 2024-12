StrettoWeb

Nella seduta ordinaria, il Consiglio comunale di Messina, riunito per proseguire l’attività deliberativa, ha approvato, con ventiquattro voti favorevoli, due astenuti e nessuno contrario, il regolamento comunale per l’installazione degli impianti radioelettrici e per la tutela della popolazione dall’esposizione ai campi elettromagnetici.

Successivamente l’Aula di Palazzo Zanca ha accolto dodici proposte di riconoscimento debiti fuori bilancio.

