Un grave incidente stradale è avvenuto in mattinata sulla Panoramica dello Stretto a Messina. Per cause ancora in corso di accertamento, una moto è andata a sbattere contro un guardrail provocando il ferimento di due giovani.

Sul posto immediatamente intervenuti i medici del 118 e le forze dell’ordine per i rilievi del caso.

