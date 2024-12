Messina: evento su fragilità dei giovani, bullismo e droghe | DETTAGLI

StrettoWeb

Lunedì 9 dicembre 2024 alle ore 10:00 si terrà, presso il Salone delle bandiere di Palazzo Zanca a Messina, la presentazione alla città del Service distrettuale “Volevano cucire le mie ferite con dei punti di vista”. Il progetto, ideato dall’avv. Francesco Russo, delegato del governatore del Distretto Lions 108 YB, verte sulle fragilità dei giovani, con particolare attenzione, quest’anno, ai temi delle fragilità identitarie, del bullismo e delle dipendenze dalle nuove droghe.

Il service si articolerà in una serie di incontri multidisciplinari che vedranno protagonisti gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado in un proficuo dialogo con istituzioni, università e professionisti del terzo settore. L’evento vedrà la partecipazione di autorità civili, religiose, militari e lionistiche, nonché dei dirigenti scolastici, e sarà l’occasione per illustrare modalità, declinazioni del tema e finalità del progetto.

