Messina, va via anche il DS Pavone? E’ promesso sposo al Trapani

StrettoWeb

La situazione in casa Messina continua a essere negativa. Nonostante la vittoria di Torre del Greco, festeggiata come se fosse la Champions League, la società continua a soffrire tra scadenze da rispettare e firme di preliminari di cessione fantasma. Una ulteriore tegola sarebbe rappresentata da un nuovo addio: quella del DS Pavone. Quest’ultimo è corteggiato dal Trapani, che sta facendo valutazioni sul DS Mussi. In casa granata infatti la situazione è incandescente sul fronte tecnico, con le riflessioni anche su mister Aronica.

Tornando al Messina, l’addio con Pavone rappresenterebbe l’ennesimo segnale negativo di una situazione comunque già particolarmente delicata, con il silenzio della proprietà e la totale sfiducia della tifoseria.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.