Messina, da lunedì cambiano i codici colore del Pronto Soccorso

Da lunedì 9 Dicembre chi accede in Pronto Soccorso, sia nel caso di adulti che di bambini, presso l’AOU G. Martino di Messina troverà nuovi codici colore per classificare la priorità di urgenza. I tradizionali codici bianco – verde – giallo e rosso sono infatti sostituiti da: BIANCO, per la non urgenza (codice, la cui attribuzione comporta un pagamento per l’utente di 25 €), VERDE, per l’ urgenza minore, AZZURRO, per l’Urgenza Differibile, ARANCIONE, per l’Urgenza, ROSSO, per l’Emergenza.

L’applicazione dei nuovi codici di priorità viene attuata in esecuzione di quanto previsto di concerto con l’Assessorato Regionale alla Sanità.

