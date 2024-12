Messina, cancellate le agevolazioni per i biglietti delle isole Eolie: grande preoccupazione di Azione

StrettoWeb

Il segretario provinciale di Azione Messina – Andrea Ferrara – esprime preoccupazione per la situazione di disagio cui vengono posti i lavoratori pendolari delle Eolie. “La cancellazione delle agevolazioni per l’acquisto dei biglietti colpisce economicamente quelle persone che con impegno e dedizione permettono di portare avanti servizi essenziali per i cittadini delle Isole Eolie come la sanità e l’istruzione“.

“La disattenzione con la quale il governo regionale si pone nei confronti delle Eolie lascia interdetti. Un menefreghismo che da un lato penalizza i lavoratori pendolari e dall’altro rischia di danneggiare i servizi essenziali, già preoccupantemente depotenziati, di cui i cittadini delle Eolie hanno necessità”.

“Pertanto, come Azione Messina, invitiamo l’assessore Aricò ad intervenire al più presto perchè venga rifinanziato il relativo fondo regionale. Ciò al fine di riattivare nel più breve tempo possibile le agevolazioni e porre fine a questa assurdità”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.