Messina, al via la rassegna natalizia “Abbracci d’Arte”: il programma

Avrà inizio domani, giorno dell’Immacolata, la Rassegna Natalizia “Abbracci d’Arte” promossa dal Coro Lirico Siciliano e D’aRteventi (che ne cura la direzione artistica ed il coordinamento) con la sinergia della Terza Municipalità.

La rassegna nasce dall’avviso pubblico per progetti di attività a carattere professionale nel campo dello spettacolo dal vivo nelle aree cittadine periferiche emanato dal Comune di Messina, che mira ad avviare sinergie e collaborazioni con le realtà territoriali per un coinvolgimento attivo attraverso le varie forme dello spettacolo delle varie fasce di popolazione per un messaggio di cittadinanza viva e di inclusione eterogena con un focus particolareggiato verso glia anziani, i bambini, gli adolescenti ed i soggetti a rischio di esclusione

A chiedere la collaborazione della Terza Municipalità è stata l’Associazione Coro Lirico Siciliano -D’aRteventi, che ha realizzato un cartellone di spettacoli di assoluto pregio.

Un programma di attività musicali, teatrali, danzanti e di laboratorio frutto di una concertazione con la Municipalità.

“Ritengo, – dichiara il Presidente della Terza Municipalità Alessandro Cacciotto, – che la scelta dell’avviso pubblico diramato dall’Amministrazione Comunale, sul tema degli eventi a Natale, che mira al coinvolgimento delle stesse Municipalità, sia rispondente a quel decentramento tanto richiesto dagli organismi decentrati e che si auspica di raggiungere anche in altri settori, diversi dal Natale.

Mi sento di ringraziare il Coro Lirico Siciliano e D’aRteventi, sia per aver scelto la Terza Municipalità e sia per essere stata l’unica Associazione a chiedere collaborazione nella redazione del cartellone”.

Il programma degli eventi

08 dicembre – ore 19

Parrocchia “S. Maria Incoronata” Camaro Superiore

“Suites Di Natale” a cura degli artisti del Coro Lirico Siciliano

09 dicembre – ore 12

Istituto Comprensivo “La Pira Gentiluomo” – Bisconte

Laboratori di canto “Dal respiro all’In-canto” a cura del Coro di voci bianche “Note colorate”.

10 dicembre – ore 14

Carcere di Gazzi

Laboratorio performativo di danza a cura di “Studio Danza”.

11 dicembre – ore 10

Istituto Comprensivo “Albino Luciani” Fondo Fucile

“I tre moschettieri” a cura della Compagnia “Il Cuore d’Argante”

11 dicembre – ore 14

Istituto Scolastico “Nino Ferrau” Villaggio Aldisio

“La Bella e la Bestia a cura della Compagnia Il Cuore d’Argante

12 dicembre – ore 14

Carcere di Gazzi

Laboratorio performativo di teatro “Il nostro Natale” a cura della Compagnia Il Cuore d’Argante

12 dicembre – ore 19:30

Parrocchia “Santa Maria della Consolazione” Villaggio Santo

“Canzoni Italiane D’amore” a cura degli artisti del Coro Lirico Siciliano

14 dicembre – ore 10

L.E.L.A.T. – LEGA LOTTA AIDS TOSSICODIPENDENZA

ArTerapia a cura della Compagnia “Il Cuore d’Argante”

16 dicembre – ore 12

Istituto Superiore “G. Minutoli” – Plesso S. Quasimodo

“Mind Power Hip Hop “a cura di Studio Danza”

23 dicembre – ore 20:30

Parrocchia “Maria Regina degli Apostoli” – Gescal

“L’Anno Che verrà”

Lucio Dalla Tribute

Con la partecipazione di Pierdavide Carone

Insieme al “Coro Lirico Siciliano” e l’ensemble orchestrale in residence

