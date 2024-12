“Free Comics Week” a Messina, 12 fumetti gratis per tutti: come ottenerli

StrettoWeb

In vista del MessinaCon 2025, StrettoCrea in collaborazione con Fumetteria La Torre Nera promuove il FREE COMIC BOOK DAY, ovvero la voglia di far avvicinare i giovani alla lettura e alla scoperta del mondo del fumetto.

Per questo motivo, dall’edizione di quest’anno cambia radicalmente veste, diventando FREE COMICS WEEK: un’intera settimana dedicata alle fumetterie e a tutti i lettori! Quest’anno 4 case editrici uniranno le forze per proporre una serie di fumetti gratuiti da omaggiare a tutti coloro che lo richiederanno. I 4 editori coinvolti contribuiranno a questa iniziativa offrendo un pack composto da 12 fumetti per ognuno degli albi coinvolti:

PANINI COMICS – 5 albi

EDIZIONI STAR COMICS – 5 albi

BAO PUBLISHING – 1 albo

SERGIO BONELLI EDITORE – 1 albo

Sarà possibile ritirare gratuitamente il pack da Lunedi 9 Dicembre fino al 24 Dicembre presentandosi alla Fumetteria La Torre Nera.

