“Memoria, identità, ritorno”, importante convegno all’Università di Messina

Si terrà martedì 3 dicembre alle 16.00 nell’Aula Cannizzaro dell’Università di Messina il convegno “Memoria, identità, ritorno”, per trarre un bilancio e un’analisi dello stato dell’arte del turismo delle radici in Sicilia. Il dibattito, organizzato dal Messina Tourism Bureau, promotore della Rete Metropolitana dei Comuni per il turismo delle radici, rientra nell’ambito delle iniziative promosse in occasione dell’Anno delle radici italiane nel mondo.

Ad introdurre i lavori sarà il professor Filippo Grasso, vice presidente del Messina Tourism Bureau. Tra gli interventi in programma quelli di Gaetano Majolino (presidente MTB), di Catia Dal Molin (Gens Turismo Genealogico Italia-Brasile), di Giovanni De Vita coordinatore nazionale Pnrr turismo delle radici (Ministero degli Esteri), di Maurizio Giambalvo (Italea coordinatore regionale Sicilia), di sociologi, amministratori di enti locali, esperti ed operatori del settore.

