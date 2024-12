Melito Porto Salvo, la Coalizione Progressista ha incontrato i commissari prefettizi

StrettoWeb

Lo scorso 10 ottobre, tra i rappresentanti locali del Movimento 5 Stelle, di Sinistra Italiana, del Partito Democratico e di un Comitato civico, è stata raggiunta un’intesa per lavorare a un progetto per Melito, aperto al contributo di altri movimenti, organizzazioni e singoli cittadini e che potrà sfociare in una partecipazione alle prossime elezioni comunali. Su richiesta della stessa coalizione si è tenuto il 3 dicembre scorso, presso la sede municipale del comune di Melito di Porto Salvo, un incontro “molto proficuo e cordiale, tra alcuni rappresentanti della suddetta coalizione e la d.ssa Sara Ferri, vice prefetto aggiunto, e il dr. Pietro Maldonato, funzionario economico e finanziario, rispettivamente commissario straordinario e sub commissario per la gestione provvisoria del comune. Nel corso dello stesso sono stati affrontati tra gli altri temi: la situazione finanziaria del comune, la gestione dei rifiuti e del servizio idrico integrato e la situazione del personale”.

I rappresentanti della coalizione Annunziato Iaria, Saverio Orlando, Vincenzo Russo hanno segnalato, altresì, “alcune problematiche che stanno vivendo i cittadini melitesi, che costituiranno oggetto di una nota che sarà inviata nei prossimi giorni. La coalizione progressista ha ringraziato la d.ssa Ferri e il dr. Maldonato per la sensibilità dimostrata e per l’impegno profuso per la nostra comunità. Nel salutarsi, i rappresentanti dell’ente comunale si sono dichiarati disponibili ad ulteriori incontri“.

