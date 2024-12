Maltempo in Sicilia: frane e alberi caduti nel palermitano

StrettoWeb

Notte di lavoro per i vigili del fuoco a causa del forte vento e pioggia che si sono abbattuti su Palermo e la provincia. Diversi gli interventi A San Martino delle Scale, frazione montana di Monreale, dove tanti alberi sono finiti in strada bloccando la via d’accesso per le auto provenienti dal capoluogo. Piccole frane si sono verificare con il crollo degli alberi sulla strada provinciale 57. In queste ore si sta lavorando per liberare la strada. Altri alberi sono caduti anche in città, nella zona di Ciaculli. Una tensostruttura al porto è stata danneggiata dal vento e anche in questo caso sono intervenuti i pompieri per la messa in in sicurezza. In questo momento tutte le squadre del comando provinciale sono impegnate per verifiche su edifici e per completare gli interventi aperti nella notte.

