Macron, Trump e Zelensky, trilaterale a sorpresa a Parigi

Giunto a Parigi per l’inaugurazione della nuova Notre Dame, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è entrato all’Eliseo ed è stato subito accompagnato all’interno per raggiungere Emmanuel Macron, mentre era a colloquio con Donald Trump. “Sembra che il mondo stia un po’ impazzendo in questo momento e ora parleremo di questo”, ha anticipato il tycoon prima di iniziare il bilaterale col presidente francese.

Al termine del vertice fra i tre leader, Zelensky ha spiegato di avere avuto “un incontro trilaterale proficuo e produttivo” con entrambi, aggiungendo che “Trump è, come sempre, risoluto. Lo ringrazio”.

