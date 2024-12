M5S: Conte batte ancora Grillo, confermata l’abolizione del garante e del limite dei due mandati

StrettoWeb

Le nuove votazioni sulle modifiche dello statuto confermano quanto indicato dagli iscritti al Movimento Cinque Stelle già nella prima consultazione. Il quorum si è attestato intorno al 65 %, superando quello della volta precedente, che era del 61%. Stavolta hanno votato 4 mila iscritti in più. Le modifiche più significative: l’eliminazione del ruolo del Garante (cioè di Grillo) e del limite dei due mandati.

La soddisfazione di Conte

“Il Movimento 5 Stelle ha rivotato. Ha rivotato in massa: quorum ampiamente superato con una partecipazione addirittura più alta di due settimane fa. Questa è l’onda dirompente di una comunità che non conosce limiti e ostacoli, in cui tutti contano davvero. Ora si volta pagina. Il Movimento si rifonda sulle indicazioni arrivate con Nova dagli iscritti. Andiamo avanti con grande forza, con l’orgoglio di quel che abbiamo fatto, ma lo sguardo fisso nel futuro”, scrive sui social Giuseppe Conte, presidente del Movimento.

Grillo saluta

Beppe Grillo interviene solo con un post: “casomai non vi rivedessi, buon pomeriggio, buonasera e buonanotte”. La frase citata nel suo post è quella pronunciata da Jim Carrey nella parte finale del film ‘The Truman Show’. Anche la scena illustrata nel fotomontaggio è quella tratta dal film, con Grillo al posto del protagonista.

