Nasce LaB Channel, la tv della Serie B con Amazon: costi e novità

Se ne parlava da tempo, ora è diventato realtà. Nasce LaB Channel, la tv della Serie B che trasmetterà le partite (con altri contenuti, tutti da definire) su Prime Video, la piattaforma di Amazon. L’accordo è stato annunciato dalla Lega B e dallo stesso Prime Video.

La proposta arriva dal presidente della Lega B, Mauro Balata, alla costante ricerca di risorse per le società di Serie B che fra diritti non venduti rispetto al triennio precedente (scaduto a giugno) e minor cifra in arrivo dalla Serie A con la mutualità (6%), in questa stagione avranno una perdita che va dai 2 ai 3 milioni a testa.

Tale cifra la Lega B conta di recuperarla vendendo direttamente le partite. Gli abbonamenti, infatti, non saranno fatti con Amazon, ma direttamente con la Lega B che girerà una quota alla famosa piattaforma americana. I primi tre mesi ci sarà un’offerta a 4,99 euro per chi si vuole abbonare, poi la cifra sarà di 9,99 al mese. Già dal prossimo weekend si potranno vedere le partite, in alternativa a quelle che propone Dazn.

Le elezioni della Lega B

Un bel colpo quello messo a segno da Mauro Balata che arriva a pochi giorni dalle elezioni di Lega, fissate per il 16 dicembre. Entro venerdì devono essere presentate le candidature e lo stesso Balata, presidente uscente, appare il favorito. Dovrebbe candidarsi anche Vittorio Veltroni, rivale dell’ultima votazione conclusa in un nulla di fatto, ancora non chiare le intenzioni di Luigi Carraro e Paolo Bedin.

