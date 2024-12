Klaus Algieri confermato Presidente della Camera di Commercio di Cosenza, le congratulazioni del Sindaco Caruso

StrettoWeb

“La riconferma di Klaus Algieri alla presidenza della Camera di Commercio di Cosenza per il prossimo quinquennio è una notizia che apprendo con estremo piacere. Io per primo riconosco al presidente Algieri l’ottimo lavoro svolto nel corso dei suoi due precedenti mandati, grazie al quale sono stati raggiunti dall’Ente camerale, importanti traguardi, tra cui, per fare un solo esempio, il premio 100 eccellenze italiane, che ha rilanciato la nostra realtà economico/commerciale a livello nazionale”.

Lo afferma il Sindaco di Cosenza Franz Caruso, che prosegue: “L’amico Klaus Algieri ha operato con determinazione una vera e propria rivoluzione alla guida dell’importante istituzione del nostro territorio, affermando una politica del fare attenta ed al passo con i tempi a tutela e valorizzazione del sistema delle imprese cosentine che rappresentano un presidio fondamentale per lo sviluppo della nostra economia. La strategia gestionale di valore espressa all’interno della nostra Camera di Commercio, che si contraddistingue anche per un meritevole ed importante rapporto istituzionale sinergico che si è instaurato con l’Amministrazione Comunale che ho l’onore e l’onere di guidare, dunque, è stata ed è indispensabile per la crescita complessiva del nostro intero territorio. In questo solco è importante proseguire ad operare per continuare ad affrontare e portare a soluzione le tante problematiche che attanagliano il settore, attesa la grave crisi economica che ancora pervade il nostro Paese e, soprattutto, la nostra Regione”.

“A Klaus Algieri – conclude il sindaco Franz Caruso – esprimo le mie più vive congratulazioni per la riconferma alla guida della Camera di Commercio di Cosenza, formulando, al contempo, i miei più sentiti auguri di buon lavoro, nella certezza che altri più importanti e prestigiosi traguardi saranno raggiunti a beneficio della città e della sua comunità”.

