Isola Capo Rizzuto, un bene confiscato alla mafia diventa Laboratorio di Cucina a Km 0: pronta l’inaugurazione

Un bene confiscato alla criminalità organizzata si trasforma in una risorsa per la comunità: mercoledì 11 dicembre, alle ore 10:30, sarà inaugurato il Laboratorio di Cucina a Km 0, un progetto straordinario che unisce inclusione sociale, sostenibilità alimentare e valorizzazione del territorio. L’immobile, situato nella località “Cepa”, è stato confiscato alla criminalità organizzata 27 anni fa, ed ora è stato completamente rigenerato grazie ai fondi del Programma Operativo Nazionale “Legalità”, destinati a favorire il recupero di beni confiscati e il loro riutilizzo per il bene pubblico.

La ristrutturazione, finanziata con un totale di 570.000 euro, è stata portata a termine dall’impresa Domus Costruzioni Srl di Crotone, aggiudicataria dell’appalto attraverso la Stazione Unica Appaltante. Nel 2021 la Giunta Comunale, guidata dal Sindaco Maria Grazia Vittimberga, ha approvato il progetto esecutivo, mentre nell’assegnazione dei lavori è avvenuta ad aprile 2022 ed a distanza di tre anni dall’approvazione è stato completato. L’immobile, gestito dal 2013 dalla Cooperativa Terre Joniche in collaborazione con Libera insieme ad i terreni annessi, è stato trasformato in un laboratorio innovativo che punta a diventare un punto di riferimento per l’intera comunità.

Il Laboratorio di Cucina a Km 0 promuoverà la filiera corta e la sostenibilità alimentare, dando vita a un centro di degustazione dei prodotti tipici locali. Sarà un simbolo di rinascita e inclusione sociale, coinvolgendo associazioni, cittadini e turisti in un percorso condiviso di valorizzazione del territorio.

Il completamento di questo immobile rientra in un progetto molto più ampio che ha visto il riammodernamento e la riassegnazione ad associazioni del terzo settore di ben 17 immobili. Durante l’inaugurazione della Cepa, infatti, saranno proiettate delle slide che illustreranno il percorso di recupero di altri beni confiscati. Inoltre, è prevista una visita guidata all’Oasi Canina, nata su un terreno confiscato e che sarà messa in funzione a breve, un ulteriore esempio di gestione virtuosa del patrimonio recuperato. Questa inaugurazione è un forte segnale di impegno e coraggio, che unisce la lotta alla criminalità al sostegno concreto per il bene della collettività. L’evento di inaugurazione vedrà anche la partecipazione delle massime autorità civili e militare e la collaborazione di scuole e associazioni.

