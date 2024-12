Il ministro Casellati in Calabria, due eventi di Forza Italia a Reggio

StrettoWeb

“Due giorni tutti calabresi per il Ministro delle Riforme istituzionali e della Semplificazione normativa, Maria Elisabetta Alberti Casellati, che venerdì 6 e sabato 7 dicembre sarà nella nostra regione per una serie di incontri politici ed istituzionali”. Ad annunciarlo è l’On. Francesco Cannizzaro, Segretario regionale di Forza Italia e Vice Capogruppo alla Camera dei Deputati.

Di seguito il dettaglio dei vari appuntamenti

Prima tappa Catanzaro, alle ore 11, presso la Cittadella regionale “Jole Santelli”, per la firma di un protocollo d’intenti con il Presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, per l’individuazione di linee d’intervento normativo volte alla semplificazione a diretto beneficio del sistema dei cittadini e delle imprese.

Ore 13 ancora Catanzaro, ma con spostamento presso il Palazzo dell’Amministrazione provinciale, dove verranno presentati i quadri dirigenziali del Coordinamento catanzarese di Forza Italia.

Alle ore 15, cambiando territorio, sosta a Taurianova, cittadina della provincia di Reggio Calabria proclamata “Capitale del Libro 2024”, per visitare la rinomata Biblioteca Comunale e porgere un saluto all’Amministrazione comunale.

Poi Reggio Calabria città, per un’importante occasione: alle ore 17:30, infatti, il Consiglio regionale della Calabria ospiterà l’evento di presentazione del completo organigramma del Coordinamento Provinciale di Forza Italia e del Coordinamento Grande Città di Reggio Calabria, che avverrà presso la sala “Federica Monteleone”.

Sabato, primo appuntamento alle ore 9 con gli studenti del Liceo classico “Tommaso Campanella” di Reggio Calabria.

Successivamente, restando nel cuore della Città dello Stretto, visita ai Bronzi di Riace ed a tutte le bellezze storiche custodite dal MarRC, Museo Archeologico nazionale.

Alle ore 10:30, grande appuntamento presso l’Altafiumara Resort, in località Santa Trada, per la presentazione “Europa a Casa”, iniziativa del gruppo di Forza Italia Calabria e PPE, un servizio rivolto al territorio per dare opportunità concrete per attingere alle risorse europee con mirate azioni di informazione ed accompagnamento.

