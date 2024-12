I vini calabresi del Bivongi doc protagonisti a Milano

StrettoWeb

Nel cuore di Milano, nella splendida cornice di A’Riccione Terrazza 12, i vini del Consorzio Bivongi Doc sono stati protagonisti di un evento che ha celebrato la storia di un territorio e dei suoi vitigni, tra mito e modernità. “Quello che vogliamo fare è far conoscere, proprio a Milano, questa porzione di Calabria che produce vini di altissima qualità con grande cura“. Le parole di Adele Anna Lavorata, presidente del consorzio, illustrano perfettamente i principi che guidano le produzioni di tutti i consorziati. L’evento esclusivo, dedicato ai vini Bivongi DOC, ha attirato l’attenzione di giornalisti di settore e addetti ai lavori ed ha offerto un’esperienza unica di degustazione e approfondimento sui vini di questa rinomata denominazione calabrese. “Un’opportunità preziosa per mettere in luce la qualità e la varietà dei vini prodotti nelle colline della Calabria, un territorio caratterizzato da un microclima unico e terreni particolarmente vocati alla viticoltura”, è emerso nel corso dell’iniziativa finanziata dal Feasr- Psr Calabria 2014/2020 – Misura 3 – Intervento 3.2.1.

Durante l’evento, i partecipanti hanno avuto l’opportunità di degustare una selezione di vini Bivongi DOC, presentati direttamente dai produttori locali. Ogni vino è stato accompagnato da una descrizione dettagliata delle sue caratteristiche organolettiche e delle tecniche di vinificazione utilizzate. I viticoltori hanno condiviso le storie delle loro aziende, illustrando il legame profondo tra i loro prodotti e il territorio di origine. La degustazione è stata un vero e proprio viaggio sensoriale, che ha permesso ai partecipanti di apprezzare i profumi, i sapori e le sfumature dei vini Bivongi DOC. I vini rossi, bianchi e rosati hanno mostrato una notevole varietà e complessità, testimoniando la grande capacità di espressione del territorio di Bivongi. Gli ospiti hanno potuto confrontare le diverse annate e scoprire le caratteristiche uniche di ogni vino, guidati da esperti sommelier che hanno offerto preziosi consigli di degustazione.

Oltre alla degustazione, l’evento ha rappresentato un’importante occasione di networking e scambio di idee tra i partecipanti. I giornalisti di settore hanno avuto l’opportunità di approfondire la loro conoscenza sui vini Bivongi DOC, mentre gli addetti ai lavori hanno potuto instaurare nuove collaborazioni e rafforzare i legami con i produttori calabresi. Questo tipo di incontri è fondamentale per promuovere la visibilità e il riconoscimento dei vini Bivongi DOC a livello nazionale e internazionale. L’evento di degustazione dei vini Bivongi DOC a Milano è stato un grande successo, evidenziando la qualità e l’eccellenza di questi vini calabresi. Grazie alla partecipazione di esperti del settore e alla passione dei produttori, i vini Bivongi DOC continuano a guadagnare prestigio e apprezzamento, confermando il loro ruolo di ambasciatori del territorio calabrese nel mondo.

