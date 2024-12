Alla Hitachi di Reggio Calabria vengono costruiti i treni Caravaggio a due piani per la Regione Lombardia | FOTO

StrettoWeb

Sulla Gazzetta del Sud, con un articolo firmato da Massimo Calabrò, si evidenza l’eccellenza industriale reggina nella produzione dei treni Caravaggio di Trenord, realizzati nello stabilimento Hitachi Rail di Reggio Calabria. Questi moderni treni ad alta capacità, concepiti per il trasporto regionale in Lombardia, rappresentano il fulcro di un investimento totale 1,7 miliardi di euro di Regione Lombardia per l’acquisto di 214 convogli, destinati a Trenord, per la realizzazione di treni Caravaggio, Donizetti e Colleoni.

Tra questi, 97 Caravaggio dei 123 totali, sono già operativi e si distinguono per le avanzate tecnologie a bordo, tra cui prese USB, aree multifunzionali, accessibilità per persone a mobilità ridotta, e sistemi di informazione e sicurezza all’avanguardia.

Lo stabilimento reggino è definito un’eccellenza del Made in Italy, capace di coniugare sostenibilità e innovazione, consolidando una sinergia produttiva tra nord e sud Italia. Domani, l’assessore regionale si trasporti della Lombardia, Franco Lucente visiterà la struttura, sottolineando il valore delle competenze locali e il ruolo strategico dell’industria ferroviaria reggina.

