Giornata Internazionale Diritti Persone con Disabilità, gli eventi a Messina

Presenti il sindaco Federico Basile, gli assessori alle Politiche sociali Alessandra Calafiore, alle Pari opportunità e Politiche scolastiche Liana Cannata, alle Politiche culturali Enzo Caruso ed il presidente di Messina Social City Valeria Asquini, si è svolto all’interno della Basilica Cattedrale a Messina, l’evento “Prospettive diverse” che consiste in percorsi esperienziali per conoscere le sfide della disabilità e al quale ha partecipato una rappresentanza degli Istituti scolastici comprensivi della città.

La soddisfazione di Basile

“Tali iniziative – ha evidenziato il sindaco Basile – assumono un ruolo rilevante perché devono indurci ad un’attenta riflessione, affinché la nostra società sia sempre più accessibile a tutti e allo stesso tempo al fine di promuovere e sensibilizzare i diritti e il benessere delle persone con disabilità. Occorre inoltre ribadire i principi di uguaglianza e di una piena e totale partecipazione alla vita quotidiana dell’intera collettività”.

Le parole di Calafiore e Cannata

“Abbattere la cultura dell’indifferenza e della discriminazione – hanno aggiunto gli assessori Calafiore e Cannata – è un obiettivo da perseguire con iniziative come queste, realizzando nella vita di tutti giorni comportamenti e atteggiamenti che tengano conto di questi valori. Fondamentale parlarne, incontrarsi, fare rete e soprattutto agire nel bene dell’intera collettività”.

L’iniziativa è stata organizzata dall’Amministrazione comunale, insieme a Messina Social City, Asp, l’Università degli Studi di Messina, l’IRCSS, il CNR Irib, l’Azienda Ospedaliera Gaetano Martino, l’ente nazionale Sordi, l’Unione Italiana Ciechi, il centro regionale Hellen Keller, la Caritas Diocesana, il Comitato Paralimpico Italiano, l’Anfas, l’associazione Il Volo e la società cooperativa Audacia, in occasione dell’odierna “Giornata Internazionale Diritti della Persona con Disabilità”.

Nel pomeriggio, invece, dalle 15.30 alle 17, al Palacultura “Antonello da Messina”, altro evento dal titolo “Disabilità: Ricerca, buone prassi per l’inclusione”, una tavola rotonda con la partecipazione di enti quali il Comune di Messina, l’ASP di Messina, l’Università, l’IRCCS, il CNR-IRIB, l’Azienda Ospedaliera “Gaetano Martino”, nonché, con la Messina Social City e il coinvolgimento di Associazioni di Volontariato e del Terzo settore che si occupano di tale specifico settore come la Caritas Diocesana, il Comitato Paraolimpico Italiano, la Società Cooperativa “Audacia” e l’ANFFAS di Messina, in cui si svilupperà un confronto aperto finalizzato a fare il punto sulle attività di ricerca in corso e le buone prassi già in atto poste in essere e i risultati raggiunti che perseguono l’obiettivo dell’inclusione e della maggiore consapevolezza al riguardo.

Dal 2006, la Convenzione sui Diritti delle Persone con Disabilità ha sottolineato l’esigenza di difendere e salvaguardare, anche attraverso la ricorrenza del 3 dicembre, la qualità della vita delle persone con disabilità rispetto ai principi di uguaglianza e partecipazione alla sfera politica, sociale, economica e culturale della società. Anche il MIUR (Ministero dell’Istruzione e del Merito) ha inteso celebrare questa giornata ribadendo tali principi, al fine di garantire pari opportunità e assenza di discriminazioni e promuovendo la consapevolezza in merito alle diverse forme di disabilità. L’Amministrazione comunale, pertanto, con tale iniziativa, si è voluta unire, anche quest’anno, all’intento corale di attenzionare questa particolare tematica sociale ed educativa.

Nell’ambito delle iniziative promosse in occasione di questa giornata e dell’intento di promuoverne gli scopi durante tutto il percorso socio-educativo che l’Amministrazione comunale si prefigge sin dal suo insediamento, il 15 gennaio 2025, presso l’Auditorium del Palacultura, si terrà uno spettacolo di solidarietà “Danza e musica oltre le barriere”, con l’esibizione di artisti disabili, organizzato dall’Associazione “Bambini speciali” e patrocinato dal Comune di Messina.

