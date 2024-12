Giornalisti di Falcomatà, adesso è ufficiale: Stefano Perri assunto alla Città Metropolitana il giorno dopo le dimissioni dalla Città Metropolitana

StrettoWeb

Qualcuno, questa mattina, ci ha chiesto i numeri del Lotto: “qualche giorno fa avevo letto una cosa su StrettoWeb e oggi la vedo ufficiale sull’Albo Pretorio della Città Metropolitana”. Il riferimento è all’assunzione a tempo indeterminato del giornalista Stefano Perri nello stesso ente da cui, pochi giorni fa, aveva rassegnato le dimissioni con decorrenza 5 dicembre. Cioè ieri. Ieri si è dimesso, oggi è stato assunto. Quindi ha sempre continuato a fare lo stesso lavoro. L’unica differenza? Fino a ieri era assunto a tempo determinato nello staff del Sindaco Falcomatà, da oggi è assunto a tempo indeterminato tra i dipendenti dell’Ente.

L’assunzione è arrivata grazie alla convenzione, recentissima (risale a due mesi fa), voluta dallo stesso Falcomatà per consentire alla Città Metropolitana di attingere dalle graduatorie dei concorsi del Comune per implementare il personale dell’ex Provincia, senza dover fare nuovi concorsi. E’ anche il modo per assumere tanti delusi, che non avevano vinto il concorso Comunale e quindi non avrebbero potuto ottenere il posto per cui si erano candidati. Adesso, però, vengono “riciclati” alla Città Metropolitana.

