Paura in Fiorentina – Inter, crolla in campo un giocatore: terrore nei calciatori

StrettoWeb

Terrore in Fiorentina – Inter. Al 16′ del primo tempo è crollato in mezzo al campo in modo innaturale Edoardo Bove a gioco fermo per un grave malore improvviso. Allarme tra i giocatori che si dispongono davanti al calciatore per evitare che le telecamere riprendano. Mani nei capelli, preoccupazione, lacrime. Sono attimi di paura al Franchi dove la partita è stata rinviata ed il calciatore è stato trasportato immediatamente in ospedale con un’ambulanza che prontamente è entrata in campo.

La nota ufficiale della Lega di Serie A

La partita non riprenderà e viene rinviata a data da destinarsi. A gioco interrotto Bove è crollato a terra ed è subito parsa molto seria la situazione. Un’ambulanza ha portato via il giocatore, si aspettano notizie”. Lo scrive la Lega Serie A. Notizie confortanti Arrivano notizie confortanti. Edoardo Bove riuscirebbe a respirare autonomamente. Attualmente si trova all’ospedale di Careggi, dove è stato trasportato dall’ambulanza che l’ha caricato in campo.

Chi è Bove

Edoardo Bove nasce a Roma il 16 maggio 2002, e cresce nel quartiere Appio-Latino della Capitale. L’avventura di Bove nel mondo del pallone comincia nella Boreale Don Orione una scuola calcio di Roma nord poi un provino con la Roma e il via libera di Bruno Conti. In giallorosso dal 2012/2013 fa tutta la trafila passando dall’Under 16, all’Under 17 e poi la Primavera nel 2019. Poi le convocazioni in Prima Squadra in Europa League contro Young Boys, CSKA Mosca e Manchester United, il preludio del debutto contro il Crotone. Viene lanciato da Mourinho in prima squadra e questa estate viene ceduto alla Fiorentina.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.