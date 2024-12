Festival di Sanremo? La Rai non avrà più il “monopolio”: sentenza storica, cosa cambia da ora

StrettoWeb

Una sentenza storica, che cambia tutto. La prima sezione del Tribunale amministrativo regionale per la Liguria ha dichiarato illegittimo l’affidamento diretto alla Rai da parte del Comune di Sanremo dell’organizzazione del Festival di Sanremo per gli anni 2024/2025. Cosa significa? Che, a parte la prossima edizione, l’affidamento del festival dovrà andare a bando in una gara aperta a tutti gli operatori del settore. Dopo una vita, in pratica, la Rai ha perso il “monopolio” per avere affidato direttamente ogni anno il Festival.

”È una sentenza inaspettata, articolata e complessa. Insieme ai dirigenti del Comune e ai nostri consulenti legali, la approfondiremo con scrupolosa attenzione nei prossimi giorni, anche al fine di pianificare le migliori strategie per il futuro”, ha detto il Sindaco si Sanremo, Alessandro Mager.

