“Europa a casa”, sabato la presentazione del nuovo servizio promosso dall’europarlamentare Giusi Princi

Sabato 7 dicembre, alle ore 10.30, presso Alta Fiumara Resort – Sala Vele, sarà presentato il nuovo servizio “Europa a casa”, del quale è promotrice l’europarlamentare Giusi Princi. L’eccezionale strumento sarà fruibile da tutti, offrirà informazioni e supporto sui bandi europei dedicati a giovani, enti locali, imprese, scuole, università, associazioni sportive, settori produttivi, singoli cittadini.

Esperti locali e collegati da Bruxelles, risponderanno ai quesiti tecnici

fornendo in seguito accompagnamento per l’accesso ai fondi europei diretti e indiretti. Le caratteristiche del servizio e le modalità di accesso allo stesso verranno spiegate durante la conferenza. E’ un’importante occasione per scoprire le opportunità di finanziamento europeo.

