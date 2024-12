Eccellenza Calabria: pari nel big match, gongola la ReggioRavagnese. Bocale sprecone

StrettoWeb

La ReggioRavagnese vince nell’anticipo e gongola. Vigor Lamezia e Digiesse Praia Tortora, infatti, pareggiano per 0-0 nel big match di Eccellenza calabrese. Ora è bagarre. A 29 la capolista Digiesse, a 27 la ReggioRavagnese e a 26 la Vigor. In coda spreca il Bocale, che pareggia per 1-1 contro il fanalino di coda San Luca.

Di seguito risultati e classifica.

Risultati Eccellenza Calabria, 13ª giornata

Sabato 7 dicembre (ore 14.30)

ReggioRavagnese-Soriano 1-0

Domenica 8 dicembre (ore 14.30)

Bocale-San Luca 1-1

Brancaleone-Cittanova 3-1

Isola Capo Rizzuto-Ardore 3-0

Palmese-Rossanese 1-1

Paolana-Gioiese 2-1

Rende-Castrovillari 5-1

Vigor Lamezia-Digiesse Praia Tortora 0-0

Classifica Eccellenza Calabria

Digiesse PraiaTortora 29 ReggioRavagnese 27 Vigor Lamezia 26 Rossanese 24 Isola Capo Rizzuto 23 Paolana 23 Soriano 21 Palmese 18 Cittanova 17 Castrovillari 17 Gioiese 15 Brancaleone 15 Bocale 8 Ardore 6 Rende 5 San Luca 5

Prossimo turno Eccellenza Calabria (14ª giornata)

Sabato 14 dicembre alle ore 14.30

Ardore-Palmese

Domenica 15 dicembre alle ore 14.30

Castrovillari-Bocale

Cittanova-Vigor Lamezia

Digiesse PraiaTortora-Paolana

Gioiese-ReggioRavagnese

Isola Capo Rizzuto-Soriano

Rossanese-Rende

San Luca-Brancaleone

