Domotek Volley, Zappoli: “a Reggio Calabria nuova sfida e stimoli”

Enrico Zappoli, schiacciatore brasiliano con un curriculum di tutto rispetto, è il nuovo volto della Domotek Reggio Calabria. Il giocatore, che vanta oltre 200 presenze nei campionati di Serie A, arriva in riva allo Stretto con grande entusiasmo e voglia di far bene.

“A Reggio Calabria per una nuova sfida“, dichiara Zappoli, “con nuovi stimoli e la voglia di ripartire da zero. Conosco già l’ambiente e alcuni ragazzi della squadra, quindi so come procedere in questo nuovo inizio. Sono veramente gasato di entrare a far parte di un gruppo che sta facendo così bene“.

Zappoli si presenta ai tifosi amaranto: “sono Enrico Zappoli, ormai sono 10 anni che sono in Italia. Faccio lo schiacciatore posto quattro e vengo dal Brasile. Spero che domenica ci possiamo vedere numerosi al palazzetto per il big match di domenica alle ore 18 contro Gioia del Colle“.

“Cosa mi ha convinto a sposare il progetto Reggio Calabria? Le ambizioni della società, la voglia di far bene e di fare le cose a modo“, spiega Zappoli. “E poi il fatto di tornare al Sud, che per me è sempre un piacere“.

Zappoli ritrova a Reggio Calabria diverse vecchie conoscenze: “Conosco già alcuni ragazzi: Domenico Laganà Saverio De Santis e Marco Soncini. E poi, ovviamente, mister Polimeni nonché il mio connazionale Sergio Dal Pozzo“.

L’arrivo di Zappoli rappresenta un importante rinforzo per la Domotek, che punta a consolidare il terzo posto in classifica e a raggiungere i playoff. Un giocatore di esperienza, con tanta voglia di vincere e di dare il suo contributo ad una squadra che sta già facendo benissimo.

