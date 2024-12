Disability Day: Automobile Club Reggio Calabria partecipa a #NonèTuttoNormale

StrettoWeb

L’Automobile Club Reggio Calabria insieme all’Automobile Club d’Italia partecipano alla Giornata mondiale dedicata alle persone con disabilità con un video di forte impatto, accompagnato da un hashtag: “#NonèTuttoNormale.

Il tre dicembre si celebra la Giornata mondiale delle persone con disabilità. Un appuntamento, voluto dall’ONU, che è stato istituito nel 1992 e che nel 2024 ha come tema internazionale “Amplificare la leadership delle persone con disabilità per un futuro inclusivo e sostenibile”.

In questa occasione, si è scelto di pubblicare un video che vuole essere un richiamo all’attenzione che ciascuno di noi, in ogni momento della propria vita e in particolare nel settore della mobilità, deve prestare per non ledere i diritti di quanti sono colpiti dagli effetti, più o meno gravi, della disabilità. Il breve filmato, pubblicato sui canali social dell’ Ente, presenta una serie di situazioni che riportano alla realtà quotidiana, a quelle difficoltà che i disabili devono affrontare a causa di comportamenti poco sensibili o incuranti da parte degli altri.

Le immagini ci ricordano come il problema sia tanto del singolo cittadino che della comunità: sono infatti gli atteggiamenti individuali – occupare un parcheggio riservato, interrompere un tragitto dedicato con un monopattino – che creano difficoltà insormontabili per i disabili.

Ma, anche l’assenza di pedane per salire sui mezzi pubblici o la presenza in strada di semafori privi del dispositivo acustico che aiuta i non vedenti, sono testimonianza di una mancanza di attenzione da parte delle istituzioni che non è meno grave.

La nuova campagna di ACI In occasione del “World Disability Day” è accompagnata da un hashtag che chiarisce il senso dello sforzo quotidiano del club. Lo slogan è infatti #Nonètuttonormale, un richiamo forte all’impegno che ciascuno di noi deve mettere per contribuire all’abbattimento di ogni ostacolo si frapponga alla libera fruizione della strada e della mobilità da parte dei disabili, condiviso dall’Automobile Club di Reggio Calabria dal Presidente Giuseppe Martorano e dal Direttore dott.ssa Giuseppina Danile.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.