“Costruire il futuro senza barriere”, importante evento a Palmi

L’Associazione Presenza è stata invitata a partecipare all’evento che si è svolto sabato 30 novembre, presso la casa della Cultura “Leonida Repaci” di Palmi, dal titolo- “Costruire il futuro senza barriere, passando dal passato per essere liberi nel futuro” organizzato dall’Associazione A.A.B.A.C. Calabria e sostenuto dall’Associazione FIABA (Fondo Italiano Abbattimento Barriere Architettoniche)

L’evento è stato patrocinato dal Comune della Città di Palmi.

Ha aperto i lavori il Presidente dell’Associazione FIABA ETS Stefano Maiandi, tra le autorità presenti hanno partecipato, Don Silvio Mesiti Presidente Associazione Presenza e il Sindaco del Comune di Palmi Avv. Giuseppe Ranuccio, i quali hanno valorizzato l’importanza di questi momenti di condivisione e informazione sociale.

Ha organizzato e moderato l’evento la docente Rosanna Cannizzaro Presidente AABAC insieme al Presidente onorario Giancarlo Simonetta. Ha relazionato la dott.ssa Fabiana Minutolo psicologa – psicoterapeuta, Responsabile del Centro Socio-Riabilitativo Diurno Emmanuele. Erano presenti all’evento alcune classi dell’Istituto d’Istruzione Superiore “N. Pizi” di Palmi.

L’Associazione Presenza, da sempre attenta alle tematiche sulla disabilità, ha partecipato con interesse al tavolo dei lavori con la presenza dei ragazzi del Centro Diurno Emmanuele i quali, insieme agli studenti hanno dato il loro contributo in chiave artistica promuovendo l’inclusione e l’unicità di ogni individuo con l’obiettivo comune di promuovere l’eliminazione di tutte le barriere fisiche, culturali, psicologiche e sensoriali per la diffusione della cultura delle pari opportunità per rendere l’ambiente accessibile e fruibile

