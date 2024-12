Cosenza, gruppo PD: “chiarezza sui posti solventi Annunziata”

StrettoWeb

“La Sanità deve essere garantita a tutti e tutti i cittadini devono avere in maniera equa l’accesso alle cure. Un ospedale hub come quello dell’Annunziata deve poter garantire qualsiasi prestazione ai cittadini senza ulteriori differenziazioni tra cittadini di serie a e quelli di serie b. Chiediamo per questo immediati chiarimenti alla dirigenza dell’Annunziata di Cosenza a proposito dei posti ‘solventi’ in chirurgia toracica appena annunciati. Se abbiamo capito bene, si tratta di prestazioni a pagamento. E sarebbe grave se davvero fosse così”. Così, in una nota, il capogruppo Pd in consiglio regionale Mimmo Bevacqua.

“Nel pieno rispetto delle professionalità eccellenti in seno all’Annunziata – continua Bevacqua – chiediamo urgenti chiarimenti. Siamo per una sanità sempre e pienamente pubblica così fa garantire il miglior servizio possibile ai cittadini e contrastare la migrazione sanitaria. Chirurgia toracica è un reparto importante dell’ospedale – conclude Bevacqua -. Isolarla o comunque renderla più accessibile per i portafogli più capienti è totalmente sbagliato. La sanità pubblica e universalistica deve mettere tutti allo stesso livello senza alcuna distinzione economica. Il Commissario De Salazar, nell’interesse di tutti, chiarisca”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.