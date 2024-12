Cosenza, gol nella porta sbagliata: sfortunato ko contro il Frosinone | CLASSIFICA

StrettoWeb

Si ferma a 7 partite consecutive la striscia di risultati utili del Cosenza che, dopo un brutto inizio di stagione, era riuscito a raccogliere 11 punti dal 19 ottobre al primo dicembre. La sfida che chiude il sabato della 16ª Giornata di Serie B è però amara per i calabresi che cedono 0-1 in casa al Frosinone.

Eppure, l’unico gol che decide la gara porta la firma proprio di un giocatore del Cosenza. Peccato sia nella propria porta. Sfortunato autogol per il difensore Pietro Martino al 13′. Rete che condanna al ko il Cosenza nonostante un netto predominio nel possesso palla (70%). Per il Frosinone 3 punti importanti che permettono l’aggancio in classifica proprio ai calabresi.

Risultati 16ª Giornata Serie B

Venerdì 6 dicembre

Ore 20:30

Juve Stabia-Sudtirol 2-1

Sabato 7 dicembre

Ore 15:00

Bari-Cesena 1-0

Carrarese-Palermo 1-0

Mantova-Pisa 2-3

Modena-Salernitana 1-1

Ore 17:15

Cosenza-Frosinone 0-1

Domenica 8 dicembre

Ore 15:00

Catanzaro-Brescia

Cremonese-Reggiana

Spezia-Cittadella

Ore 17:15

Sassuolo-Sampdoria

Classifica Serie B

Sassuolo 34 Pisa 34 Spezia 30 Cremonese 24 Bari 24 Cesena 22 Juve Stabia 22 Palermo 21 Brescia 19 Carrarese 19 Mantova 18 Catanzaro 17 Modena 17 Sampdoria 17 Salernitana 17 Cosenza 16 (-4) Frosinone 16 Reggiana 15 Sudtirol 13 Cittadella 13

Programma 17ª Giornata Serie B

Venerdì 13 Dicembre

Ore 20:30

Pisa-Bari

Sabato 14 dicembre

Ore 15:00

Cesena-Cosenza

Frosinone-Sassuolo

Reggiana-Modena

Sudtirol-Mantova

Ore 17:15

Sampdoria-Spezia

Domenica 15 dicembre

Ore 15:00

Brescia-Carrarese

Cittadella-Cremonese

Palermo-Catanzaro

Ore 17:15

Salernitana-Juve Stabia

