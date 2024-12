La Corea del Sud dichiara la legge marziale: “l’opposizione sta con la Corea del Nord”

StrettoWeb

Il Presidente della Corea del Sud, Yoon Suk Yeol, ha dichiarato la legge marziale. In un discorso alla nazione, ha affermato che “la legge marziale era necessaria per proteggere l’ordine democratico liberale della Corea del Sud da ciò che ha definito forze anti-stato pro-coreane del Nord”. La legge marziale in Corea del Sud si riferisce a un quadro giuridico in base al quale i poteri amministrativi e giudiziari dello Stato vengono trasferiti a un comandante militare. In base alla Costituzione, il presidente ha l’autorità di dichiarare la legge marziale, come stabilito da un’apposita, in circostanze di guerra, conflitto armato o altre emergenze nazionali ritenute di gravità equivalente.

Legge marziale

La legge marziale è divisa in due tipi: legge marziale di emergenza e legge marziale di sicurezza. La legge marziale di emergenza concede al governo poteri ampi, come la sospensione del sistema di mandato, la limitazione della libertà di stampa, la limitazione dei diritti di pubblicazione e la limitazione di riunione e associazione, nonché l’annullamento dell’autorità dei tribunali civili e delle agenzie governative.

Le spiegazioni del presidente Yoon

Il presidente Yoon dichiara la legge marziale in Corea del Sud, citando 22 mozioni di impeachment “senza precedenti”: “finora, l’Assemblea nazionale ha proposto l’impeachment di 22 funzionari governativi dall’insediamento del nostro governo, e sta perseguendo l’impeachment della decima persona dall’inaugurazione della 22esima Assemblea nazionale a giugno. Questo non solo non ha precedenti in nessun paese del mondo, ma si tratta di una situazione completamente senza precedenti dalla fondazione del nostro paese. Stanno paralizzando il lavoro giudiziario intimidendo i giudici, mettendo sotto accusa numerosi pubblici ministeri e persino paralizzando il ramo esecutivo mettendo sotto accusa il Ministro della pubblica amministrazione e della sicurezza, mettendo sotto accusa il presidente della Commissione coreana per le comunicazioni, mettendo sotto accusa il presidente della Consiglio di Controllo e Ispezione, e tentando di mettere sotto accusa il Ministro della Difesa Nazionale”. Da quando è entrato in carica nel 2022, Yoon ha faticato a portare avanti i suoi programmi contro un parlamento controllato dall’opposizione.

