Italia ‘capitale’ del tennis mondiale: c’è l’accordo per le Finals di Coppa Davis 2025-2027

Niente Cina o Arabia Saudita, le Finals della Coppa Davis di tennis restano in Europa e fanno tappa in Italia. L’ITF ha ufficializzato l’accordo pluriennale (2025-2027) che permetterà di trasferire le fasi finali della Coppa Davis, torneo a squadre di tennis del quale l’Italia è bi-campione in carica, da Malaga al Bel Paese. Per ora si conosce solo la prima sede, quella di Bologna, possibile un avvicendamento con Milano e Torino.

Bologna aveva ospitato la fase a girone fino a settembre di quest’anno e avrebbe avuto ancora un anno assicurato dal precedente accordo di assegnazione. L’ITF però ha deciso di cambiare formula: niente più gironi ma incontri in trasferta e in casa. Bologna manterrebbe così il suo appuntamento di Coppa Davis per il 2025 in attesa dei dettagli dei prossimi anni. L’Italia, in quanto Paese ospitante, avrà la propria nazionale già qualificata alla fase finale risparmiandosi le eliminatorie.

