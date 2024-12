Consegnati i lavori per l’elettrificazione delle tratte Sibari-Crotone e Crotone-Catanzaro Lido

StrettoWeb

Entrano nel vivo i lavori per l’elettrificazione della dorsale ionica in Calabria. Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) ha consegnato nei giorni scorsi i lavori di elettrificazione delle tratte Sibari Crotone e Crotone-Catanzaro Lido. Gli interventi consistono nella realizzazione di circa 112 km di elettrificazione della tratta Sibari-Crotone, mediante la realizzazione di 8 sottostazioni elettriche e la posa del sistema per la trazione elettrica ferroviaria, e nella realizzazione di circa 58 km di elettrificazione dell’esistente tratta Crotone– Catanzaro Lido, mediante la realizzazione di 3 Sottostazioni elettriche e la posa del sistema per la trazione elettrica ferroviaria, completando in tal modo i lavori propedeutici di allestimento dei pali già in corso di esecuzione lungo la linea a partire dal 2018.

I due appalti sono parte del più ampio progetto di potenziamento ed elettrificazione del collegamento Lamezia Terme – Catanzaro Lido – Dorsale Jonica, intervento approvato dal Commissario Straordinario di Governo con Ordinanza n.4 del 25/09/2023, dal valore di 438 milioni di euro, finanziati in parte con fondi PNRR.

L’elettrificazione contribuirà a uniformare le caratteristiche prestazionali della rete ferroviaria calabrese in termini di sistemi di trazione consentendo l’utilizzo dei nuovi treni elettrici, oltre che a creare le condizioni per un miglioramento delle relazioni trasportistiche delle aree del litorale ionico a forte vocazione turistica, e a portare a una riduzione dell’inquinamento ambientale e delle emissioni

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.