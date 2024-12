Consegnati i lavori per elettrificare la linea Jonica della Calabria, Tilde Minasi: “Salvini mantiene gli impegni”

StrettoWeb

“L’avvio dei lavori di elettrificazione della dorsale jonica ferroviaria in Calabria, che interessano le tratte Sibari-Crotone e Crotone-Catanzaro Lido, è l’ennesima conferma tangibile degli impegni assunti – e mantenuti – dal Ministro Salvini per il potenziamento infrastrutturale della Calabria. Sono molto felice di tutto quello che con il Ministro, la Lega e il governo stiamo facendo per regalare un volto nuovo alla nostra regione. Fatti, e non parole, che ripagano l’incessante lavoro nell’interesse dei cittadini calabresi”.

Il senatore della Lega, Tilde Minasi, interviene sul nuovo passo in avanti verso l’ammodernamento della ferrovia jonica calabrese.

“Parliamo di un progetto che va oltre le promesse – dice la Senatrice – portando benefici concreti e misurabili a una regione che per troppo tempo è rimasta ai margini dello sviluppo infrastrutturale nazionale. Questo è un chiaro esempio di come la politica del fare prevalga sulla sterile retorica”.

Il progetto, del valore complessivo di 438 milioni di euro, è finanziato in parte con fondi del PNRR e prevede la realizzazione di circa 170 chilometri di linea elettrificata, con l’installazione di undici sottostazioni elettriche lungo il percorso.

“Alle critiche e le polemiche strumentali di chi, forse per fini elettorali, tenta di sminuire il lavoro e l’impegno altrui, rispondiamo ancora una volta con l’azione e con i fatti, che parlano chiaro. È facile attaccare quando non si è in grado di proporre soluzioni o di ottenere risultati concreti. Noi rispondiamo, appunto, con i cantieri, con i progetti realizzati e con interventi che miglioreranno la qualità della vita dei cittadini calabresi, favorendo il rilancio economico e turistico della nostra regione”.

L’elettrificazione della dorsale jonica consentirà l’utilizzo di nuovi treni elettrici, migliorando i collegamenti ferroviari e potenziando le reti di trasporto nelle aree del litorale, sia per agevolare la mobilità interna che per valorizzare l’area, nota per la sua vocazione turistica. Oltre a ridurre i tempi di percorrenza, l’intervento contribuirà significativamente alla diminuzione dell’inquinamento ambientale, promuovendo una mobilità più sostenibile e moderna.

“Con il progetto – aggiunge il Senatore – già in fase operativa, la Calabria si avvia verso una nuova era di modernizzazione e competitività. Questo intervento rappresenta il risultato di un lavoro concreto che risponde alle reali esigenze dei cittadini, lasciandosi alle spalle le politiche che per troppo tempo hanno mantenuto lo status quo. Oggi – conclude – la regione guarda al futuro con ottimismo e determinazione, pronta a cogliere nuove opportunità di sviluppo e progresso. Avanti così!”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.