Chiudono le emittenti Cusano di Bandecchi. Lui è una furia: “è colpa di una indagine che fa schifo”

Da qualche giorno le emittenti Cusano Italia Tv e Cusano News 7, di Stefano Bandecchi, hanno chiuso, interrompendo le trasmissioni e lasciando a casa 250 professionisti. Secondo l’attuale Sindaco di Terni, proprietario delle emittenti, la colpa è dell’inchiesta sui conti Unicusano. L’ex patron della Ternana ha commentato i motivi, senza tirarsi indietro. “Il mio lavoro lo faccio bene e, da bravissima persona quale sono, le persone che hanno perso il lavoro per quattro mesi saranno ancora pagati dall’università Nicolo Cusano. Io sono il responsabile di questa cosa e quindi so bene cosa vuol dire essere senza un lavoro. Credo che magistratura e guarda di finanza hanno portato avanti un’indagine che per me, secondo me, fa totalmente schifo, è fatta male, e non risponde alla realtà al punto che gli stessi consulenti del magistrato hanno sostenuto che l’indagine fa schifo. Comunque, per quattro mesi noi pagheremo lo stipendio, quindi non piangete tutti. Nessun altro fa quello che faccio io, proprio per questo mi chiamo Stefano Bandecchi: io il mio lo faccio, gli altri no”.

“Mettiamo i puntini sulle i, il PM (che col cazzo lavora anche per gli imputati) e alcuni uomini della Guardia di Finanza hanno fatto un indagine di merda. Le loro scelte ricadono sulle aziende, la legge gliene dà facoltà, quindi io sto solo raccontando i fatti. Tutti mi suggeriscono di tacere per paura di ritorsioni ma io credo che questo non sia possibile. Ci mancherebbe che un PM E ALCUNI FINANZIERI nella loro grande qualità si mettessero a fare ritorsioni. Io credo che la legge sia perfetta. Alcuni uomini fanno cagare ma non stiamo parlando di questi”, ha aggiunto.

