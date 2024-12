Catanzaro, Marco Rotella rieletto Segretario del Circolo PD “E. Lauria”

StrettoWeb

A seguito del Congresso svoltosi nella storica sede di Via San Nicola, Marco Rotella è stato rieletto Segretario del Circolo PD “E. Lauria”. L’Assemblea Congressuale è stata presieduta da Rita Commisso e ha visto la partecipazione del Presidente dell’Assemblea Provinciale, Michele Drosi e del componente della Segreteria Provinciale, Carlo Troiano, iscritto tra l’altro al Circolo PD “E.Lauria”. Rotella ha presentato la sua mozione dal titolo “Il Lauria un posto in cui potersi dare appuntamento”, che rappresenta una visione inclusiva e innovativa per il futuro del Partito Democratico e della comunità locale.

Un Circolo come luogo di incontro e confronto

Nella sua mozione, il neo-eletto Segretario ha sottolineato l’importanza del Circolo come luogo di crescita personale e politica, ribadendo la necessità di fare del Partito Democratico una comunità basata sul “NOI” e non sul “IO”. Questo approccio mira a promuovere un dialogo generazionale tra esperienza e innovazione, rafforzando il ruolo del PD come ponte tra cittadini e istituzioni.

Mozione a favore della Pace

Inoltre, l’Assemblea ha approvato la mozione dei compagni Bruno Talarico e Marco Rotella, che sarà aggiunta all’Ordine del Giorno, per un impegno del Circolo a favore della Pace contro qualsiasi guerra, con un’attenzione particolare ai conflitti in corso in Ucraina e Palestina. Questo impegno rappresenta un segnale forte di solidarietà e di adesione ai valori fondanti del Partito Democratico, volto a promuovere una cultura della pace e del dialogo tra i popoli.

Eletto il nuovo Direttivo

Nel corso del Congresso, è stato inoltre eletto il nuovo Direttivo del Circolo PD “E. Lauria”, che sarà composto da:

Francesco Ielapi

Elena Mauro

Jacopo Lauria

Maria Vanessa Zinzi

Elio Rotundo

Rosanna Veraldi

Filippo Veltri

Angela Chiarolla

Pietro Fiorino

Rosanna Ferrarelli

Domenico Fragale

Donatella Gualtieri

Rosa Lauritano

