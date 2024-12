Catania, il patron Pelligra scrive ai tifosi. E annuncia il ritorno in città

StrettoWeb

“Cari tifosi rossazzurri, la vittoria ottenuta ieri appartiene già al passato ma deve servire ad alimentare fiducia e ottimismo. Oggi i ragazzi torneranno ad allenarsi con entusiasmo e nuovo slancio, in vista delle ultime due partite del 2024: dobbiamo insistere. Non arriverò in tempo per il match con il Potenza ma sarò al ‘Massimino’ il 22 dicembre per assistere alla gara con il Sorrento, perché per me il Catania è fondamentale e un viaggio intercontinentale in più non mi pesa, se si tratta di vivere l’emozione con voi nel nostro stadio. Dobbiamo continuare a migliorare la nostra classifica e possiamo riuscirci, spingendo insieme i ragazzi che scendono in campo. Uniti saremo sempre più forti, società e squadra vi ritengono fondamentali. A presto, Rosario Pelligra“.

Il patron del Catania scrive ai tifosi il giorno dopo la pesante cinquina rifilata al Taranto, che regala alla città etnea una settimana tranquilla dopo qualche risultato altalenante. La vetta non è più molto vicina ma, come affermato da Pelligra, il successo di ieri riporta entusiasmo e fiducia in vista del rush finale e del giro di boa. L’imprenditore italo-australiano, a tal proposito, ha annunciato che tornerà in città prima di Natale.

