Campo Calabro, Messineo nominato nel coordinamento provinciale di Forza Italia

Campo Calabro si conferma un punto di riferimento importante per la politica provinciale, con un riconoscimento che riempie di orgoglio il coordinamento cittadino. Rocco Messineo, consigliere comunale di Forza Italia, è stato infatti nominato nel coordinamento provinciale del partito, con delega alle Politiche Giovanili. Una nomina che, oltre a valorizzare la carriera politica di Messineo, rappresenta un segno tangibile del ritorno del comune di Campo Calabro al centro delle dinamiche politiche della provincia di Reggio Calabria.

Con una dichiarazione emozionante e soddisfatta, Giovanni Richichi, coordinatore cittadino di Forza Italia, ha commentato con entusiasmo la nomina di Messineo, sottolineando l’importanza di questo risultato per il territorio. “Sono profondamente felice per questa nomina, che non è solo un riconoscimento per Rocco, ma anche per Campo Calabro. Questo territorio sta finalmente tornando a essere protagonista nelle scelte politiche provinciali, e questa nomina ne è la prova concreta”, ha affermato Richichi. “Rocco e io condividiamo una lunga e profonda amicizia, che affonda le radici in un cammino politico intrapreso fin da ragazzi. Insieme stiamo portando avanti un progetto che guarda al futuro, con impegno, determinazione e spirito di crescita”.

Il coordinatore cittadino ha anche voluto ringraziare l’onorevole Francesco Cannizzaro per il riconoscimento dell’impegno e del valore del gruppo politico di Campo Calabro. “La nomina di Rocco nel coordinamento provinciale non è solo un riconoscimento della sua persona, ma è anche il frutto di un lavoro di squadra che sta dando ottimi frutti. Voglio ringraziare l’onorevole Francesco Cannizzaro per aver compreso e valorizzato il nostro impegno e per aver preso decisioni politiche che rafforzano il nostro progetto e la nostra visione per il futuro”, ha aggiunto Richichi, rimarcando il valore della collaborazione e del supporto ricevuto dal rappresentante regionale del partito.

Un altro importante passo in avanti per Forza Italia a Campo Calabro è rappresentato dall’ingresso nel partito del consigliere comunale Pino Buda. “L’ingresso di Pino in Forza Italia è una notizia che ci riempie di soddisfazione. La sua esperienza, la sua determinazione e il suo impegno arricchiranno il nostro gruppo e sono certo che il suo contributo sarà fondamentale per la crescita del nostro progetto politico”, ha dichiarato Richichi, accogliendo con piacere l’adesione di Buda al partito.

Inoltre, una menzione particolare va alla nomina di Roberto Vizzari, che avrà la responsabilità di guidare il partito nell’area dello Stretto. “Roberto Vizzari è una persona di grande esperienza e visione. Sono convinto che il suo contributo sarà fondamentale per il futuro delle nostre comunità. La sua nomina rappresenta un altro passo importante nel rafforzamento della nostra presenza sul territorio e nella costruzione di un futuro migliore per tutti”, ha concluso Richichi.

Con un gruppo sempre più coeso e determinato, Forza Italia a Campo Calabro è pronta a giocare un ruolo centrale nella politica provinciale. “La politica locale sta tornando protagonista”, ha dichiarato Richichi con convinzione. “Noi siamo pronti a fare la nostra parte, con un gruppo unito, motivato e impegnato a costruire un futuro migliore per il nostro territorio, le nostre famiglie e le nostre comunità”.

