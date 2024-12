Calcio femminile, Under 15: il Catanzaro batte il Locri per 4-2

StrettoWeb

“Tra le mura del G.R. Macrì è andata in scena la 3ª Giornata di campionato Under15 femminile FIGC. A Locri è arrivata la compagine dell’U.S. Catanzaro under 15 femminile per fronteggiare le nostre baby amaranto dando vita così ad un match molto avvincente. La partita parte molto equilibrata, ma dopo 15 minuti passa in vantaggio il Catanzaro, il Locri non demorde e resta comunque in partita combattendo a centrocampo ma senza trovare il guizzo giusto per segnare. Nella ripresa il Catanzaro esperto approfitta di un momento di incertezza generale, compresa quella dell’arbitro, e si porta sul 2-0″, si legge nella nota del club amaranto.

“Le ragazze di mister Alia però non si abbattano perché il livello è giocabile, manca solo una scintilla, gol locale che arriva con capitan Sofia D’Amico che sigla il 1-2. Purtroppo a tagliare il nuovo entusiasmo arriva un errore in impostazione per le amaranto che favorisce ancora le ragazze giallorosse che siglano il 3-1 in contropiede dove nulla può l’incolpevole portiere Benedetta Panetta. La partita scivola via e tra le incursioni di Giada Lacopo e Giada Ameduri si creano diversi corner e su un calcio d’angolo di questi arriva il raddoppio amaranto con un autogol portando il match sul 3-2. L’entusiasmo accende maggiormente Melania Panetta e compagne le quali in diverse azioni successive vanno vicino al 3-3, gol che purtroppo non arriva nonostante i vari tentativi di Caterina Trimboli ed Aurora Armeni e quasi sul finale di gara una perla da fuori area di Sofia Macrì del Catanzaro sigla il punteggio sul 4-2”.

“È stato un match molto avvincente ed intenso – afferma il mister Carlo Alia – le avversarie erano toste e molto esperte, ma le mie amaranto (che ricordiamo sono la squadra più giovane del campionato) hanno saputo reggere bene il campo, un passo importante nel processo di crescita della squadra. Prossimo match per le ragazze dell’Athena Nike Locri, sarà domenica 15 dicembre a Reggio Calabria contro la Reggina 1914″.

