Calabria: perfettamente riuscito l’intervento al cuore del governatore Occhiuto

Nella mattinata odierna il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, è stato sottoposto ad un intervento di cardiochirurgia. L’operazione è durata circa 3 ore ed è perfettamente riuscita. Il governatore è stato trasferito presso il reparto di terapia intensiva del Campus dell’Azienda ospedaliero universitaria “Renato Dulbecco” di Catanzaro. La prognosi è, ovviamente, riservata. Nel tardo pomeriggio verrà diramato un nuovo bollettino medico.

Calabria, Pichetto: “auguri a Occhiuto, presto di nuovo a lavoro con forza ed entusiasmo”

“Faccio i miei auguri al Presidente Roberto Occhiuto: presto di nuovo a lavoro per la sua Calabria, con la forza e l’entusiasmo di sempre”. Lo afferma il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto, appresa la notizia che il governatore calabrese dovrà sottoporsi a un intervento di cardiochirurgia.

Il Garante della Salute della Regione Calabria, Anna Maria Stanganelli sull’intervento del Presidente Occhiuto

“Apprendiamo la notizia dell’intervento al cuore al quale il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, si è sottoposto, come da lui stesso annunciato. Certa, per come ampiamente riconosciuto, che il reparto di Cardiochirurgia del Campus dell’Azienda Ospedaliero Universitaria “Renato Dulbecco” di Catanzaro, diretto dal professor Pasquale Mastroroberto, rappresenti non solo una vera e propria eccellenza nel panorama del sistema sanitario regionale, ma si eleva a realtà di respiro internazionale, auguro al presidente Occhiuto, un rapido recupero, inviandogli i migliori pensieri di vicinanza e sostegno, con la certezza di rivederlo al più presto pienamente operativo al servizio della comunità”. Così la Garante della Salute della Regione Calabria, Anna Maria Stanganelli.

“Esprimo altresì il mio personale compiacimento, per la sua decisione di condividere questa notizia in modo trasparente, come sua consuetudine, con i cittadini, un approccio che rafforza ulteriormente il legame di rispetto e fiducia con la comunità calabrese e, altresì, per la scelta di eseguire l’intervento nella nostra regione, testimonianza concreta di un riconoscimento dell’impegno, del lavoro e della professionalità di cui può pregiarsi il nostro servizio sanitario regionale”.

