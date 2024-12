Il calabrese Luciano Schipano, eccellenza culinaria, premiato a Toronto dalla Provincia di Cosenza

StrettoWeb

La Provincia di Cosenza è stata idealmente presente in Canada il 29 novembre scorso, alla tradizionale Festa dei Calabresi a Toronto, per il tramite dei suoi “ambasciatori” – i giovani di Calabria Food Tour ai quali la Presidente Succurro ha affidato il Premio per il “Calabrese dell’Anno nel Mondo”, realizzato dalla Gioielleria Scintille e “nato dall’idea, che ho sviluppato e organizzato anche grazie al supporto di questi fantastici blogger, di premiare la personalità calabrese che per il suo straordinario impegno e la sua luminosa carriera ha contribuito a mantenere vive e forti le tradizioni, la cultura e le radici della nostra amata Calabria in terra canadese”, ha dichiarato la Presidente.

Ad essere insignito del riconoscimento lo chef Luciano Schipano, “per il suo straordinario impegno e la sua luminosa carriera che, in terra canadese, ha contribuito a mantenere vive e forti le tradizioni, la cultura e le radici della nostra amata Calabria. Oggi, grazie al suo esempio, la comunità calabrese in Canada non solo celebra la propria cultura, ma la condivide con orgoglio con il mondo intero, confermando che le radici, pur lontane, restano vive e forti, e che la Calabria è sempre presente nei cuori di chi la porta con sé” – si legge nel messaggio della Presidente della Provincia inciso sulla targa del Premio.

La Presidente della Provincia ha sottolineato l’importanza di premiare coloro che, come Schipano, portano avanti con orgoglio l’eredità culturale della Calabria, creando legami tra la nostra regione e le comunità calabresi all’estero: “questo premio – ha dichiarato – è un tributo a tutti i calabresi nel mondo che, attraverso il loro lavoro e il loro talento, promuovono la nostra cultura e i nostri valori”. La cerimonia di premiazione ha visto la partecipazione di tantissimi calabresi residenti in Canada, che hanno accolto con entusiasmo il riconoscimento a Schipano, considerato un ambasciatore delle tradizioni culinarie calabresi.

Calabria Food Tour, un gruppo di giovani appassionati di cucina e cultura calabrese, ha giocato un ruolo fondamentale nella realizzazione di questo progetto, portando freschezza e nuove idee. “Siamo entusiasti di aver contribuito a questo importante riconoscimento” – ha affermato Wlady Nigro, l’ideatore di Calabria Food Tour – una realtà social molto apprezzata dai calabresi all’estero, alla quale collaborano anche Alessandro Imbrogno e Alessio Abate e che parla di territorio, cucina tipica, prodotti.

