Bella e concreta: la Futura Under 19 continua la sua marcia

Grande affermazione della Futura in formato Under 19. Non una gara semplice, nonostante il divario. Un grande Ramondino tra i pali e tante risposte dal gruppo Futura per avere la meglio sulla combattiva formazione di Soverato.

4 a 1 il primo tempo, 8 a 3 il finale, frutto delle doppiette di Alessandro Squillaci, Caserta e Diano e dei gol di Vecchio e Azzarà. Da imbattuta la selezione Under 19 effettuerà il turno di riposo prima di dedicarsi alla gara a Cosenza, contro la Pirossigeno, il 17 Dicembre 2024.

