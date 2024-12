Basket, Trapani cala il poker: Cremona battuta all’OT, siciliani secondi! | CLASSIFICA

StrettoWeb

Quattro successi in fila per Trapani Shark che continua a vincere e scalare posizioni in classifica. Il team siciliano supera un’ostica Cremona all’overtime 79-73 (dopo il 67 pari dei tempi regolamentari) nella sfida di domenica. Doppia doppia per Alibegovic che chiude con 17 punti e 11 rimbalzi. Sono 17 anche i punti di Galloway, si ferma a 16 con 4 rimbalzi e 6 assist Robinson. A Cremona non bastano le doppie doppie di Eboua (17 punti e 11 rimbalzi) e Davis (14 punti e 11 assist).

Risultati 9ª Giornata Serie A Basket

Treviso-Pistoia 91-88

Olimpia Milano-Tortona 94-98

Varese-Venezia 77-86

Trapani-Cremona 79-73 dopo OT

Brescia-Virtus Bologna 98-97

Trento-Napoli 90-83

Sassari-Trieste 98-86

Reggio Emilia-Scafati 90-57

Classifica Serie A Basket

Trento 18 Trapani 14 Virtus Bologna 14 Brescia 14 Reggio Emilia 12 Olimpia Milano 12 Trieste 10 Tortona 19 Treviso 8 Venezia 8 Scafati 6 Sassari 6 Pistoia 6 Varese 4 Cremona 2 Napoli 0

Programma 10ª Giornata Serie A Basket

Sabato 7 dicembre

Ore 20:00

Tortona-Treviso

Ore 20:45

Pistoia-Trapani

Domenica 8 dicembre

Ore 12:00

Napoli-Reggio Emilia

Ore 16:40

Venezia-Sassari

Ore 17:30

Scafati-Trento

Ore 18:15

Olimpia Milano-Virtus Bologna

Ore 19:30

Trieste-Brescia

Ore 20:00

Cremonese-Varese

