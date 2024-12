Basile e De Luca incontrano i vertici di Ferrovie dello Stato

StrettoWeb

“Questa mattina a Roma, ho incontrato il Presidente di Ferrovie dello Stato Dario Lo Bosco per affrontare temi cruciali che coinvolgono direttamente la città di Messina. Questo dialogo è stato un passo fondamentale verso la realizzazione di progetti che mirano non solo a potenziare la connettività di Messina, ma anche a promuovere uno sviluppo urbano che risponda efficacemente alle esigenze dei cittadini. Durante l’incontro, abbiamo avanzato le interlocuzioni per finalizzare la firma del protocollo relativo alle ex Officine Gazzi, un’area di 51.000 mq di territorio che merita di essere fruibile per tutti i messsinesi“, è quanto comunica il sindaco di Messina, Federico Basile.

“All’incontro era presente anche Cateno De Luca, leader di “Sud Chiama Nord”, il quale sta svolgendo un ruolo chiave nella promozione e difesa delle istanze del territorio locale. Inoltre, abbiamo esplorato ulteriori possibilità di collaborazione, considerando il ruolo cruciale che FS può svolgere nel rafforzamento della mobilità e nello sviluppo economico della nostra città. La collaborazione tra istituzioni è essenziale per garantire un futuro migliore alla nostra città e sono fiducioso che gli sforzi congiunti porteranno a risultati significativi per la nostra Messina”, conclude Basile.

